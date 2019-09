Identifican al hombre que lanzó la navaja en el Atanasio

La policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, identificaron a la persona responsable de lanzar una navaja a la cancha del Estadio Atanasio Girardot, en medio del partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Los Millonarios.

Con las cámaras de seguridad del complejo, se determinó el responsable y se iniciará la judicialización, según relató en su cuenta de twitter, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.

“Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a identificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am”, escribió el alcalde.

Recientemente han ocurrido varios hechos de orden público con los aficionados del Medellín, debido a que hace dos semanas, un grupo de personas se enfrentó a machete, previo al clásico contra Nacional y en el mismo día, otros invadieron la zona mixta para amenazar a los jugadores.