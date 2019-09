Uribe Vélez pidió mano dura con las disidencias armadas

El senador Álvaro Uribe Vélez durante el recorrido que realizó por varios municipios metropolitanos de Cúcuta, se refirió al reciente tema de la aprobación de la norma que les da facultades a los alcaldes para prohibir el consumo de droga en los parques y lugares públicos, afirmando que es una herramienta para combatir el narcotráfico.

De igual forma el líder del partido Centro Democrático expresó su inconformismo por lo que ocurrió con las disidencias armadas que ahora son comandadas por Iván Márquez, Jesús Santrich y alias “El Paisa” indicando que se debe tener acciones contundentes por parte de las autoridades.

“Allá en el congreso hay unos señores que cometieron delitos atroces como secuestro y violación de niños, yo creo que no está bien que estén en el congreso, recuerden que en el gobierno mío los paramilitares y la guerrilla de la época tuvieron que pagar entre 5 y 8 años de cárcel y no se les permitió ir al congreso, pero ya que están allá por lo menos mientras les imponen una sanción mínima que les dio la JEP y ojala se acabara que por lo menos no fueran al congreso, pero que hacemos con los otros que se fueron para el otro lado que son Márquez, Santrich y el Paisa, esos bandidos haciendo tanto daño hay que tener mano dura y capturarlos, ellos están bajo las naguas de Maduro y que los saquen de allá” dijo el senador.

Lamento la situación que actualmente vive Venezuela, y afirmó que la población y los militares en el vecino país deben ayudar en la presión para la salida de Nicolás Maduro.

Uribe Vélez realizo recorrido por Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta apoyando a varios de los candidatos de su colectividad política para las elecciones en el próximo mes de octubre.