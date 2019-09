Estos son los topes del impuesto predial en Bogotá

El Gobierno de la capital presentó ante el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para que la ciudad reciba los beneficios de la Ley Nacional que fija un tope del IPC, más ocho puntos al incremento del Impuesto Predial.

La Secretaría de Hacienda explicó que, uno de ellos hace referencia al período que se debe tener en cuenta para calcular el límite de crecimiento del impuesto. Teniendo en cuenta que la Ley Nacional no lo determina, el Distrito plantea que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a considerar tenga como referencia de noviembre a noviembre del año anterior.

Le puede interesar: El SITP Provisional llegará hasta el año 2021

Otra propuesta es que los nuevos topes coexistan, como principio de favorabilidad, con los topes actuales de 20 % para predios residenciales y hasta 25 % para los no residenciales. Esto teniendo en cuenta que la Ley 1995 tiene una vigencia de cinco años contados a partir del primero de enero de 2020. Pero además es clara en que, el beneficio cobija únicamente a los predios que tengan su avalúo actualizado cada año, de lo contrario el tope de incremento sería de 50 %.

En Bogotá se actualiza el avalúo de los predios cada año. No obstante, si a futuro se decide no hacerlo de manera anual, inmediatamente los predios perderían el tope del IPC más ocho puntos, pero quedarían cobijados por el tope actual de 20 % y no de 50 % como está contemplado en la Ley Nacional.

Lo mismo sucede con las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y las de Interés Social (VIS) que actualmente tienen unos topes que inician en 10 %. “En caso de que la variación del IPC más ocho supere este 10 % el predio debe beneficiarse con los topes más bajos, que en este caso, son los contemplados en el Acuerdo 648”, explica la Secretaria de Hacienda.