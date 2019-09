Video: Nuevas protestas por ciclorrutas en Ciudadela

Una nueva protesta contra la ciclorruta se desarrolló esta mañana en Bucaramanga, esta vez fue en el sector de Real de Minas. Habitantes de zonas como Samanes y Plaza Mayor se opusieron a la continuación de las obras por los perjuicios en movilidad que están ocasionando.

El principal problema, según residentes, es que quedó en la vía principal que es la que conecta a la estación sur de policía con el centro comercial Acrópolis, reduciendo la calzada a un carril.

"En el caso de nosotros no las dejaron en todo el parqueadero y no tenemos como salir, mucho menos como entrara. Acá nos vamos a quedar hasta que no venga la secretaria de infraestructura y nos explique", dijo Oswaldo gonzález, administrador de Plaza Mayor.

Para el próximo 16 de septiembre comerciantes realizarán una marcha que terminará en un cacelorazo frente a la casa del alcalde Rodolfo Hernández, por la ciclorruta.