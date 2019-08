Venezolanos rechazan que sean usados para hacer política

Con un gran valla publicitaria candidata a la Gobernación de Santander causó polémica pues en esta usó la frase "Venezolanos sí, pero no así. Control migratorio".

Para Alba Pereira, directora de la Fundación Entre dos Tierra, que ayuda a los migrantes señaló que este tipo de mensajes se ven usualmente en campañas políticas para ganar votos.

"El problema está es en que no entiendo por qué los candidatos y la comunidad en general todavía no se da cuenta de que el grupo de venezolanos no puede ser utilizado para campañas. La mayoría de ellos todavía no tienen acceso al voto. Entonces estas ambigüedades son las que molestan y las que pensamos que lo están haciendo con la intención de ganar algún tipo de población pero que al final de cuentas no van a poder votar".

La directora aclaró que esta última semana ha sido difícil para los migrantes ingresar al país, pues además de que lo hacen en grandes cantidades no tienen las mínimas garantías.

"Nosotros sí queremos venezolanos en Santander, pero a hoy no hay políticas públicas, estamos sin un marco legal, sin presupuesto, con persecución y amenazas. Ningún candidato a la alcaldía ni gobernación ha incluido en su plan de gobierno el tema de la migración venezolana o ni siquiera nos lo han hecho saber".

Solo en un día entraron al departamento de Santander alrededor 1080 venezolanos, donde el 60% de los caminantes eran niños menores de 10 años. Alba Pereira indicó que este fenómeno cada vez es más grande y se necesita apoyo tanto nacional como internacional.