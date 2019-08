Empieza a despejarse el proyecto del POT en el Concejo de Bogotá

En el Concejo de Bogotá se realizó una reunión de voceros de los partidos para analizar la propuesta del concejal Juan Carlos Flórez, de retirar proyectos para priorizar la discusión del POT, y se llegó a la conclusión que las 57 iniciativas presentadas deben ser retiras por los mismos cabildantes

"Como jurídicamente es imposible suspender los términos de las ponencias que deben presentar los Concejales, se les sugirió a las bancadas que retiren los proyectos de acuerdo en la Comisión de Plan. D e esta manera,se puede dedicar el tiempo completo al POT, que se tomará todo el mes de septiembre y octubre", dijo la presidenta del Concejo, Nelly Patricia Mosquera.

Mientras que el concejal Juan Carlos Flórez, manifestó que algunos partidos ya decidieron apoyar su iniciativa y retiraron sus proyectos

"Hasta este momento han retirado proyectos los partidos minoritarios como el MIRA, Libres, el Polo Democrático y dijo que se ha comprometido, yo no he presentado proyectos. Estamos a la espera de los otros partidos para que exista un compromiso de que no vamos a eludir la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial", sostuvó.

El próximo nueve de septiembre se entregan las ponencias en la Comisión del Plan, los concejales Lucia Bastidas, Alianza verde; Juan Felipe Grillo, Cambio Radical y Celio Nieves del Polo Democrático.

