Con caravana ciclística despidieron en Boyacá a promesa del ciclismo

Un camión cargado con heno, en medio de un accidente de tránsito que es materia de investigación, le cegó la vida a Danna Valentina Méndez Ortiz, de 15 años, quien falleció al ser arrollada por el vehículo a la entrada de Paipa el pasado domingo.

Así la recordará su mamá, Francy Ortiz: “ella siempre se dio a querer por muchas personas, tenía mucho carisma, y muchos sueños. Su alegría sobresaría a donde iba, y para recordarla, intentaremos hacer lo que ella siempre quizo cuando fuera reconocida en su deporte, una fundación con su nombre para apoyar a los talentos del ciclismo femenino”.

En la noche de este lunes 26 de agosto, hubo un plantón en Sogamoso, de donde es el club de ciclismo Colombielas por el cual corría 'la modelo del ciclismo', como apodaban a Danna Valentina. En esa manifestación, le pidieron a los conductores tolerancia entre los actores viales en las carreteras.

Fabio Gordillo, entrenador de Danna Valentina, sostuvo que con su muerte, el ciclismo colombiano pierde una gran corredora internacional. “Danna quedara en la memoria del ciclismo como una niña con un desarrollo integral y como un ejemplo para los más pequeños. Era una corredora que se destacaba en terreno plano y en la pista en el medio fondo. Había sido preselección Boyacá para representar a la liga del departamento al nacional de pista en Medellín. Consiguió medallas en la copa raza de campeones, y hace un mes, logró en México el 4º lugar en una prueba internacional”.

Por su parte, el presidente de la Liga de Ciclismo, Rafael Acevedo, se pronunció: “así es el destino, por unos irresponsables al volante, Dios quiera que esto no lo tengamos que repetir; hoy se nos ha ido una de las mejores promesas del ciclismo que aunque no nació en Boyacá, ya la queríamos como nuestra porque había aprendido a amar a Boyacá. Les digo que no debemos llorar por ella, sino despedirla porque ella va a acompañar a otros de nuestros ciclistas, que hoy están en el pódium del cielo”.

Danna Valentina fue despedida en Boyacá con un conmovedor homenaje a cargo de cientos de deportistas.

Cientos de ciclistas madrugaron este martes 27 de agosto para despedir sobre la bicicleta a ‘la modelo del ciclismo’; la familia ciclística boyacense pedaleó desde Duitama hasta el aeropuerto de Paipa detrás del carro fúnebre.

El cuerpo de la ciclista pre juvenil fue dispuesto en una avioneta de la Policía nacional, para posteriormente ser llevado al Huila, su tierra natal, para que posteriormente su sepelio se realice este miércoles 28 de agosto, a las 10a.m. en el municipio de El Pital (Huila).

La tragedia puso de luto al ciclismo colombiano. Nairo Quintana hizo una pausa en la vuelta a España para pedirle a los conductores que garanticen la línea de vida con 1.5 metros de distancia entre el vehículo y el ciclista, y señaló que Colombia Necesita con urgencia leyes, campañas y cambios culturales en las vías.

“Sobre todo le pedimos a los conductores de carga pesada, que tengamos tolerancia y una cultura del deporte para que nos permita compartir en paz las vías; necesitamos más campañas para que entre todos estemos culturizados y evitemos más muertes”, mencionó el entrenador Gordillo.

El caso sigue siendo materia de investigación, y las autoridades correspondientes se encargan de recopilar todos los elementos necesarios, para endilgar las responsabilidades a que haya lugar.