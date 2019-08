"El escándalo del Ejército es oportunidad para combatir la corrupción"

Para el analista político y director del Observatorio Ciudadano del Delito, Julio Acelas, por años la corrupción ha perneado las Fuerzas Militares porque se han convertido en una línea aparte del Estado, no solamente para el manejo del orden público si no también en el tema de los recursos.

Indicó que este es el momento preciso para generar cambios, permitir la participación ciudadana y de los organismos internacionales que juegan un papel fundamental en el control de estos casos de corrupción.

Lea también: Ejército critica "filtración" de investigaciones

"Los recursos que manejan la Fuerzas Militares son infinitos y eso poco tenía control. Las acciones de los organismos de control me parecen positivas sobre todo en un proceso de posconflicto. Ya no está la excusa de las Farc. Entonces a raíz de los medios, la ciudadanía y los organismos internacionales es que se ha conocido todo esto".

El analista insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional endurezca los controles internos y permita que organismos internacionales en esta época hagan parte del cambio de dinámica para la transparencia en los procesos que tienen que ver con las Fuerzas Militares.