Organismos humanitarios y de seguridad refuerzan acciones en Rumichaca

Autoridades de Ecuador y Colombia iniciaron el plan de contingencia para evitar el transito irregular de migrantes venezolanos en la frontera, ante la exigencia de visa desde este domingo en la nación vecina.

En el puente internacional de Rumichaca la policía dispuso de unidades para evitar que redes ofrezcan trámites ilegales a los ciudadanos venezolanos que buscan llegar a Ecuador antes de la exigencia del nuevo requisito.

Los organismos humanitarios han dispuesto lo propio con la expectativa de que el paso se incremente de manera considerable este fin de semana.

Según el director seccional de la Cruz Roja, Francisco Miranda, en las primeras horas de este jueves el flujo se ha mantenido en niveles habituales. Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas la afluencia aumente, no solo de quienes quieren pasar hacia el vecino país, sino de quienes no consigan la visa y procedan al retorno.

La entidad de socorro este año ha brindado más de 60.000 mil servicios en Rumichaca, mientras que en el puesto urbano en Ipiales se supera los 4. 500.