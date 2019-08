Libran orden de captura contra ex alcalde de Armenia, David Barros Vélez

La juez segunda especializada del Circuito de Pereira tomó la decisión de librar orden de captura contra el ex alcalde de Armenia David Barros Vélez al hallarlo culpable por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según el Fiscal 18 Seccional el ex mandatario dijo que este es señalado por los delitos Lavado de Activos y enriquecimiento ilícito, por la manera con la que terminó con un capital de dinero cercano a los 3.000 millones de pesos, incluso en cuentas en el exterior y propiedades que no declaró, como la estación de servicio El Tintal, ubicada en el sector norte de esta ciudad, cuando los bienes que tenía Barros Vélez no le daba para generar tantas ganancias. Según La Fiscalía, antes de que David Barros Vélez fuera alcalde, tenía deudas que superaba los 30 millones de pesos.

Vea también: Ex alcalde Armenia, David Barros en líos judiciales enriquecimiento ilícito

Durante la audiencia celebrada en las últimas horas en el palacio de justicia de Armenia, la juez dio a conocer el fallo en sentido condenatorio contra el ex mandatario solo en lo referente al delito de enriquecimiento ilícito y por eso emanó orden de captura contra Barros Vélez que no asistió a la diligencia judicial y ahora se espera que se haga efectiva la orden de captura por parte de las autoridades judiciales.

Mientras el abogado del ex mandatario no apeló la decisión de la juez, la fiscalía y la procuraduría si apelaron al considerar que el delito de lavado de activos si había quedado especificado en todo el proceso.

El 20 de septiembre se conocerá la sentencia contra el ex alcalde de Armenia David Barros Vélez que podría estar entre los 7 y 9 años de prisión por enriquecimiento ilícito

Cabe recordar que el ex alcalde de Armenia David Barros ya tiene una condena por varios delitos por la compra irregular de cámaras de seguridad que no funcionaron cuando fue mandatario en el 2004.