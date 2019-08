Ex alcalde Armenia, David Barros en líos judiciales enriquecimiento ilícito

En medio de la audiencia de alegatos de conclusión que se desarrolló en el palacio de justicia, el fiscal que lleva el caso del ex mandatario de los armenios David Barros Vélez, dijo que este es señalado por los delitos Lavado de Activos y enriquecimiento ilícito, por la manera con la que terminó con un capital de dinero cercano a los 3.000 millones de pesos, incluso en cuentas en el exterior y propiedades que no declaró, como la estación de servicio El Tintal, ubicada en el sector norte de esta ciudad, cuando los bienes que tenía Barros Vélez no le daba para generar tantas ganancias.

Según La Fiscalía, antes de que David Barros Vélez fuera alcalde, tenía deudas que superaba los 30 millones de pesos.}

Vea También: Capturan a ex alcalde de Armenia, David Barros Vélez

Cabe recordar que el ex alcalde de Armenia David Barros ya tiene una condena por varios delitos por la compra irregular de cámaras de seguridad que no funcionaron cuando fue mandatario en el 2004.