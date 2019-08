Apareció perro lazarillo que ayuda a niña invidente en Soledad

Una de las mujeres que aparece en videos que circularon en redes sociales, al parecer, hurtando a Tomas, un perro lazarillo que pertenece a una menor de 14 años con discapacidad visual, lo entregó a la madre de la niña.

“Ella me llamó y me citó en un centro comercial con algunas condiciones porque quería tener más problemas y cuando nos encontramos me lo entregó”, dijo Dayan Martínez, madre de la menor a Caracol Radio.

Así fue el reencuentro de María Fernanda y su pedro lazarillo quien la acompaña y la guía. El perro fue devuelto en un centro comercial.



🖥️ https://t.co/AGUNGoaJln

📻 90.1 FM y 1.100 AM pic.twitter.com/c1ldjTtyd7 — Caracol Barranquilla (@CaracolBquilla) August 20, 2019

Indicó que la mujer que había retenido al perro le manifestó que en ningún momento pensó en robarlo, sino que lo habían tomado porque lo vieron solo.

“Tommy está bastante flaco, la persona que lo tenía me dijo que él no quería comer en estos tres días”, dijo Martínez.

Manifestó que su hija se enteró que su perro lo habían devuelto el mismo momento en que ella lo llevó a casa.

“Fue un reencuentro muy bonito, el me lamía por todos lados y yo solo quería abrazarlo”, dijo María Fernanda Dutt, la joven de 14 años quien tiene una discapacidad visual.