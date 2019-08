“Cierre de frontera ha sido crimen de lesa humanidad”: oposición venezolana

La oposición en Venezuela ha sido la más crítica del cierre de la frontera que cumple cuatro años, calificándola como una decisión arbitraria y unilateral de Nicolás Maduro que ha afectado todos los sectores binacionales y la vida de los miles de habitantes con sus familias en la línea divisoria.

Este bloqueo fue decretado por el mandatario en un “estado de excepción” que fue calificado por la oposición como inconstitucional, y que se extendió durante 120 días a los municipios de Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia, aumentando el tiempo de cierre de los puentes internacionales.

Casas de colombianos que fueron pintadas en San Antonio del Táchira / Foto cortesía Caracol Radio Cúcuta

Walter Márquez Rondón ex diputado de la asamblea nacional por el estado Táchira, le dijo a Caracol Radio que no solo se está solicitando la reapertura de la frontera si no que se de justicia para las víctimas de este hecho con la deportación de miles de colombianos que habitaban en las poblaciones venezolanas.

Colombiano pasando los enseres por el río Táchira / Foto Policía Nacional ARCHIVO

“Buscamos que se investigue y se sancione como crimen de lesa humanidad a los responsables de esta grave situación, porque somos países que tenemos lazos históricos de consanguinidad y geopolítico obligan a que instancias internacionales como la comisión interamericana de derechos humanos, la secretaria general de la OEA y la alta comisionada de las naciones unidas en derechos humanos investiguen esta grave situación y exijan la reapertura de la frontera.

Colombianos deportados que fueron refugiados en albergue humanitario en Cúcuta en el 2015 / Foto cortesía Caracol Radio Cúcuta

"Nosotros en la primera semana de septiembre vamos a solicitar mediante un nuevo escrito la reapertura en la corte penal internacional para que sea sancionados por el crimen de lesa humanidad tanto Nicolás Maduro como altos mandos del gobierno responsables de estos gravísimos hechos que aumentan de manera directa a más de 24.500 colombianos y de manera indirecta a millones de habitantes en frontera” dijo el funcionario.

Márquez Rondón indicó que en el 2015 más de 1.500 colombianos fueron perseguidos en la frontera para ser deportados, y fueron marcadas sus viviendas para posteriormente ser demolidas.

Walter Márquez Rondoón ex diputado de la asamblea nacional en Venezuela / Foto Caracol Radio Cúcuta

“En esa época no hubo ningún escrito o algo que justificara esta deportación forzosa, y después mucha gente por el temor de las acciones del régimen se desplazaron a través del río Táchira, vimos escenas de niños mujeres y ancianos con sus camas y enseres pasando a Colombia por el río y que al final fueron más de 20 mil personas” dijo el ex diputado.

Todas las personas que en esa época huyeron de Venezuela llegaron a la ciudad de Cúcuta y se refugiaron en más de tres albergues improvisados por el gobierno nacional, en donde inicialmente se les brindo alimentación y carpas para dormir, posteriormente los colombianos tuvieron que salir de estos lugares y retomar sus vidas en el territorio nacional.

En las últimas horas en Cúcuta se realizó un congreso en línea con varios exponentes internacionales que analizaron este fenómeno, y desde allí se hizo un llamado al canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo para que Colombia haga un llamado a nivel internacional y se unan los países más afectados por la migración de miles de venezolanos.