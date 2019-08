Centro de Alto Rendimiento, sin agua y sin papel higiénico

Desde hace varios días, padres de familia de deportistas denuncian la falta de agua en el Centro de Alto Rendimiento de la capital del país. También dicen que ni siquiera hay papel higiénico en los baños y que los deportistas no tienen como asearse después de sus entrenamientos.

“Hay una inversión gigantesca en estos centros deportivos, pero uno como padre de familia de los deportistas, ya ha tenido la oportunidad de ir por lo menos cinco veces. Me he encontrado con que los baños no tienen agua, los sanitarios no tienen papel higiénico y esto es inaceptable”, manifestó uno de los padres de familia.

El Centro de Alto Rendimiento es administrado por Coldeportes. Caracol Radio intentó comunicarse con el director de Coldeportes, pero, por ahora, no se obtiene una respuesta a la denuncia de los padres de familia y de los deportistas.

