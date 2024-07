Karol G hace historia en Madrid: Vea el EN VIVO del concierto Mañana Será Bonito Forever

Este martes 23 de julio la reconocida cantante colombiana Karol G finaliza su exitosa gira Mañana Será Bonito Forever. Ante este innegable triunfo en su carrera profesional, la artista decidió transmitir su último concierto en YouTube, pues logró sould out en los principales escenarios del mundo

Su última presentación fue en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, en España. Con este show se convirtió en la primera mujer que ha logrado llenar este escenario en cuatro fechas seguidas. Su gira comenzó el 23 de agosto en Las Vegas, Estados Unidos, y con este último concierto llegó a 62 presentaciones en una única gira.

Tras finalizar el concierto, Karol G colocó el EN VIVO en modo privado

Aquí puede ver el EN VIVO del último concierto de la gira Mañana Será Bonito Forever:

El pasado 12 de julio la cantante se pronunció en sus redes sociales y dedicó un mensaje en agradecimiento a sus seguidores, quienes en todo el mundo hicieron un esfuerzo por comprar la boleta para verla en vivo.

De igual forma, la paisa resaltó que pensar en terminar esta gira no ha sido nada fácil, pues cierra un capítulo en su vida de bastante reconocimiento. Este podría describirse como su punto más alto en su carrera.

Estas fueron las palabras de la cantante: “Empecé muchas veces este mensaje y solo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum, más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma.”

A su vez, Karol G aprovechó para comentar que notó la forma en la que los ciudadanos en todo el mundo se emocionaron al verla cantar. Sin importar el país que pisaba, la emoción de la ciudadanía era evidente. “Cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo. Estamos cerca de tener el último concierto de este tour y ¡sí!, es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo ha llegado y quiero que lo celebremos juntos!”

Tras esto, la estrella colombiana indicó que quería compartir su último concierto con todo el mundo. “Este 23 de julio nuestro último concierto lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos.”

Con esto, le pidió a sus seguidores que compartieran la noticia para que quienes no pudieron verla en concierto, así como quienes quisieran repetir el concierto de manera virtual, pudieran hacerlo. “Díganle a sus amigos, junten a sus familiares, que sepa todo el barrio, que cierren la cuadra… ¡Pero esta fiesta se celebra en familia y por todo lo alto!!! ¡Gracias por hacer parte de este viaje que, sin mentir, me ha regalado LOS MOMENTOS MÁS INCREÍBLES E INOLVIDABLES DE MI VIDA! Los Amo mucho y nos vemos este 23″

¿Cómo fue el último concierto?

Justo un día antes a la presentación, la cantante compartió en sus redes sociales el recordatorio para que personas de todo el mundo vieran la transmisión EN VIVO. El concierto comenzó a las 5:00 p.m. hora Colombia. En total, logró reunir a más de un millón de personas conectadas.

Finalizando el concierto, la cantante pidió a sus asistentes la bandera de Colombia y se la puso alrededor de sí. Además, Karol G compartió unas palabras, señalando que espera que todos sus seguidores crean en sus sueños, tal como ella lo ha hecho y agradeció, una vez más, el apoyo que ha recibido