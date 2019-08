“El sistema judicial en Colombia es muy machista”: Natalia Ponce

Durante el Women Economic Forum que se desarrolla en la ciudad de Cartagena, la sobreviviente de violencia de género Natalia Ponce de León, se refirió a la lucha que se está emprendiendo actualmente en el país en contra de las agresiones contra las mujeres.

Ponce reconoció que Colombia ha avanzado en la manera de judicializar los casos de violencia de género, sin embargo, calificó al sistema penal colombiano como “machista”, pues todavía la impunidad sigue vigente en un gran número de situaciones por estereotipos de la sociedad.

“Hay normativas, decretos y leyes, hemos venido trabajando fuertemente, pero desde que la parte pública y la sociedad no vayamos de la mano, este problema no lo vamos a poder resolver. El sistema judicial es muy machista, los jueces son autónomos entonces pasan a segundo plano muchos casos graves de agresiones contra la mujer”, expresó la activista.

Natalia Ponce, criticó la manera cómo son atendidas muchas víctimas después que tienen el valor de denunciar. “Siguen victimizándolas más, no les paran bolas, les siguen preguntando cosas como: usted por qué estaba sola o por qué vestía de esa manera. Yo creo que hay que sensibilizar al sistema judicial”, agregó.

La activista les envió un mensaje a todas las mujeres víctimas de agresiones. “No tengan miedo, si yo me hubiera quedado callada, mi caso estuviera en la impunidad como miles en el país. No callen, si callan sufren”, puntualizó.

De acuerdo a Natalia Ponce, una mayor presencia femenina en el sistema judicial podría ayudar a disminuir la impunidad.