Comerciantes y su apoyo a las obras de la zona T

Más de 45 comerciantes formales de la Zona Rosa indicaron que apoyan las obras de reconstrucción de la zona:

“Los comerciantes, la mayoría de comerciantes no son fortuitos, llevamos 5, 10 y hasta 20 años en el sector y vemos con ojos positivos todo lo que se haga hacia futuro, se debe des incentivar el uso de los vehículos en la zona y que se ubiquen en los parqueaderos cercanos... hay problemas de inseguridad y de espacio público, pero se están dando estos primeros pasos”, explicó José Luis Ospina, presidente de la Asociación Zona Rosa.

Los comerciantes informales también tienen su punto de vista:

“Era mejor antes de lo arreglos porque uno madrugaba y venia tempranito, mire ahora esta soledad, yo me levanto temprano a vender tinto y ahora he vendido muy poco porque ya no dejan hacer acá a los vendedores en las calles”, asegura Gloria Mora, vendedora informal en el sector.

El IDU

De acuerdo al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el proyecto de la Zona Rosa no ha tenido ninguna prórroga en tiempo, ni una adición presupuestal en su etapa de construcción. La obra continúa estando dentro del cronograma establecido, el cual finaliza en junio de 2020. Específicamente las obras en la ´Zona T´, avanzan en un 73% y finalizarán en el mes de agosto.

La reconstrucción de la Zona Rosa incluye la intervención de 73.000 metros cuadrados de aceras y zonas verdes, 5,4 kilómetros de vías y 1,5 km de ciclorrutas.

La transformación de esta zona emblemática de la localidad de Chapinero, va entre las calles 80 y 86, y las carreras 11 y 15. Para la obra física la entidad está invirtiendo $38.200 millones y para la interventoría $3.670 millones.