Fueron sancionados 11 colegios privados de Soacha

La Secretaría de Educación determinó que once establecimientos educativos no presentaron los documentos solicitados ni las licencias de funcionamiento y, a la fecha, no reportan registro en el Sistema de Matrículas (Simat), requisito fundamental para un correcto ejercicio de la labor educativa.

Explicaron desde la Secretaría de Educación de Soacha que en revisiones de campo se evidenció que actualmente los planteles educativos visitados, no prestan el servicio en los predios registrados ante la Secretaría de Educación, y además, no radicaron solicitud de cierre definitivo.

“En el ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia se detectó que hay unas instituciones que tienen licencia de funcionamiento pero que no están operando, es decir, tenemos una situación irregular. Una vez verificada la información de que no tienen matrícula, ni están operando, procedemos como corresponde a revocar esas licencias”, señaló Manuel Ernesto Ochoa, secretario de Educación y Cultura de Soacha.

En este momento hay más de 55 mil niños estudiando en los Colegios privados de soacha.