Docente de Química, nuevo miembro de la Academia Colombiana de Ciencias

Se trata de Jairo Quiroga Puello, docente de química de la universidad del Valle quien se posesionó como académico correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN).

“Es un reconocimiento que me alegra mucho a nivel personal y profesional, como exaltación a toda la labor investigativa que he realizado a lo largo de 25 años. Todo ese esfuerzo se refleja en el honor que me hace la academia de nombrarme como miembro”, agregó Quiroga.

El proyecto del profesor Quiroga que lleva por nombre “Aminopirazoles como bloque de construcción de compuestos heterocíclicos”, en la cual consiste en todas sus investigaciones a lo largo de los años que ha realizado, es demostrar que a partir de moléculas simples y sencillas, se pueda construir una serie de medicamentos que contribuyan a combatir las diversas enfermedades.

Según Enrique Forero González, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias, para que un investigador pueda ser elegido como “Miembro Correspondiente” se requiere que el aspirante se postule de forma escrita por cinco integrantes de la academia, acompañando de la hoja de vida académica del candidato y una copia de sus más importantes publicaciones científicas.

La Academia con la compañía de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, se da a la tarea de construir conocimiento científico. Además, es cuerpo consultivo del Gobierno Nacional.