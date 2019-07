Reportan el primer caso de alquiler de niños en el Área Metropolitana

En el comité extraordinario de seguridad realizado en la Alcaldía de Bucaramanga quedó en evidencia un solo caso de un niño que estaba pidiendo en limosna en la vía que de Floridablanca conduce a Piedecuesta.

Le puede interesar: Recuperan 27 niños en condición de mendicidad

Una vez identificado, las personas con las que estaba fueron requeridas, encontrándose las autoridades con que no eran sus padres. Este sería el primer caso detectado de trata de personas.

"El hecho no fue en Bucaramanga, sino que el reporte de la Fiscalía indica que fue hacía Piedecuesta. No puedo precisar la edad del niño, pero lo que se determinó es que no estaba drogado y tampoco estaba con su núcleo familiar", dijo Luz Esperanza Bernal, subsecretaria del interior.

Las personas que estaban con el menor fueron judicializadas, mientras que el niño quedó a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.