Alcalde de Cartagena pide al gobierno revisar atención a venezolanos

Durante la instalación de la Mesa de Coordinación Migratoria, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, dio a conocer un balance de la situación de migración de la población venezolana en la ciudad y pidió al Gobierno Nacional apoyo para buscar soluciones conjuntas.

Esta mesa de trabajo estuvo integrada por el gerente de Frontera, Felipe Muñoz Gómez, el alto consejero para los Derechos humanos, Francisco Barboza y delegados de los ministerios de Salud y Educación, así mismo funcionarios del gobierno local.

"Este espacio de articulación interinstitucional que hoy nos convoca, con presencia de las entidades del Estado a nivel nacional, regional, local y de representantes de la cooperación internacional, es propicio para concertar acciones puntuales que permitan soluciones inmediatas", precisó Pedrito Pereira Caballero.

El mandatario local fue enfático en mencionar que la atención a la población venezolana no es motivo de discusión y debe ser garantizada. "Pero no a costa del detrimento de la atención del Estado a sus nacionales, y en particular a las comunidades más vulnerables de Cartagena, que suficientes aplazamientos ha soportado", indicó.

Así mismo, Pereira Caballero recalcó que le corresponde al Gobierno explorar caminos que ofrece la Constitución y la ley para destinar recursos. "Para la financiación de la atención en salud, educación y generación de empleo de la población migrante se requieren recursos que deben ser transferidos al Distrito, sin afectar los orientados a la comunidad local", dijo.

"No podemos permitir que el conflicto venezolano, represente derrotas sociales para los colombianos" expresó Pedrito Pereira.

Cifras situación de Cartagena

Según datos de Migración Colombia, se estima que en Cartagena residen 34.899 venezolanos, un 5 por ciento del total de los habitantes de esta capital, y cada día llegan más con sus consecuentes impactos en materia de vivienda, salud, educación, empleo y seguridad, entre otros factores.

El Alcalde precisó que de esas cifras, y conforme al Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, en el Distrito se registraron 12.900 personas, de las cuales solo ocho mil cuatrocientos cuarenta 8.440 accedieron al Permiso Especial de Permanencia (PEP).

"Lo que equivale a decir que un grueso número de esa población carece de documentación legal, que le permita acceder de manera formal a los servicios que el Estado le pueda eventualmente ofrecer en Cartagena", añadió.

En materia de salud, explicó, entre enero y mayo, del presente año, fue autorizada la atención a 6.237 pacientes extranjeros, de los cuales más de 5.000 fueron venezolanos.

"No pueden seguir recayendo sobre las precarias finanzas del Distrito las políticas públicas que demandan los migrantes. Solicito al Gobierno nacional una revisión estructural de la atención al fenómeno migratorio", recaló.