Se amplía el horario de rumba en Manizales

El decreto 0420 firmado el 12 de julio del presente año, la alcaldía de Manizales amplió en media hora el horario de apertura de los establecimientos públicos de la ciudad.

En el documento se reglamenta además el horario de inicio de establecimientos como tiendas simples, mixtas, misceláneas, gimnasios y demás.

Los nuevos horarios son:

Estanquillos, discotecas, entre otros: funcionarán de domingo a jueves de 7:00 a.m. a 1:00 a.m. y viernes, sábado y vísperas de festivo de 7:00 a.m. a 3:00 a.m., es decir, que los fines de semana se les amplía media hora más. Cabe anotar que la venta de licor solo puede hacerse a partir de las 8:30 p.m.

Establecimientos de comidas rápidas y piqueteaderos: funcionarán con el mismo horario, es decir, de 7:00 a.m. a 1:00 a.m. de domingo a jueves y viernes, sábados y vísperas de festivo de 7:00 a.m. a 3:00 a.m.

Tiendas, panaderías y demás: se autoriza que sea desde las 5:00 a.m a 11:00 p.m. todos los días. En cuanto a gimnasios y similares, operarán de 4:00 a.m. a 10:00 pm.

