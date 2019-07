La Vía Guaymaral fue arreglada por la comunidad

Desde Bima hasta el río Bogotá son 5.4 kilómetros, es la vía Guaymaral, era un verdadero camino de herradura que la Alcaldía de Bogotá no podría intervenirla porque aparece en los documentos públicos como propiedad privada, desde que se inició con la división de los lotes por allá en el año 1950.

Ante esta situación, la comunidad se unió para arreglarla debido a que al día se movilizan unos 2.500 vehículos, incluyendo buses de colegios del sector, quienes van al aeropuerto Guaymaral y muchas residencias que están en este sector.

Una de esas lideres es Gissel Yacaman, habitante del sector que decidió ponerse el overol y las botas, para hacer una recolecta de dinero y materiales para recuperar la vía

"he tratado de organizar todo para organizar todo para recuperar lo que más se pueda, pero no es lo más lógico es que paguemos unos impuestos costosos, nosotros también nos pongamos el overol para tener que recuperar algo que no nos corresponde", dijo la ciudadana.

Gissel, inició desde hace un año y medio esta iniciativa y le falta 1.5 kilómetros para recuperar la vía hasta el Río Bogotá

"Para poder recoger plata con alcancías en la vía para poder terminar lo que nos falta que son 1.5 km. Desde que empezó este proceso hemos invertido unos $380 millones", manifestó

Mientras que el Gobierno de Bogotá trabaja en un proyecto inicial desde Bima hasta el sector de San Simón, unos 2.5 kilómetros de esta vía Guaymaral.

Se levantó el carácter de privado y en 6 meses la firma Gómez Cajiao entrega un estudio de ampliación de esta vía a dos carriles por sentido, con espacio en la mitad si necesita ampliación y para Transmilenio, con una inversión de $500.000 millones. no solo para arreglarla sino conectarla con la Avenida Boyacá y la Calle 183

Estas vías hacen parte de las cargas del proyecto Lagos de Torca, es decir que los privados que inviertan en este plan parcial le devuelvan a la ciudad en esta vía.

Mientras que, desde el sector de San Simón hasta el Río Bogotá, aún están en el trabajo de levantar el carácter de privado a público, estos predios para poder terminar el proyecto hasta la jurisdicción de la ciudad