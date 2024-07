Familiares de mujer embarazada que fue asesinada en Armenia, exigen justicia

Armenia

Lo que se conoce es que no fue un caso de feminicidio, sin embargo, aún no hay claridad sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la joven Valentina Giraldo Cano de 25 años de edad que tenía seis meses de embarazo y fue asesinada con arma de fuego en la ciudad.

El padre de la víctima, Néstor Giraldo Mejía exigió justicia y que el hecho no quede en la impunidad. Sostuvo que es clave avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio y dar con los responsables para que paguen en una cárcel.

“La situación como le digo es que yo quiero que las autoridades se pronuncien con algo que me ayuden porque yo necesito establecer el homicidio de mi hija y no solo de ella, sino de mi nieto Matías que angelito seis meses, eso es horrible, yo quiero esclarecer esto porque no quiero que esto quede impune así como movieron cielo, tierra y más para encontrar los culpables de la muerte de la muchacha Montenegro quiero que me ayuden con mi hija también”, advirtió.

Mencionó que ha sido un episodio bastante duro para la familia no solo por la pérdida de su ser querido sino porque en el momento del hecho quien acompañaba a la joven era su hija menor de 9 años de edad y por eso considera quien la asesinó sin importarle su estado ni la compañía de su hija debe caerle todo el peso de la ley.

“Mi nietecita de nueve añitos, ella vio todo me dice abuelito mi mamá, lo único que me alcanzó a decir fue Sara corra y ella murió ahí y yo no fui capaz de moverme mi abuelito. Me decía a mí imagínese mi nieta con nueve años, mi niña viendo eso. eso es horrible eso para mí fue muy horrible”, relató.

Reconoció que no tenía buena relación con el compañero sentimental de su hija, pero le envío un llamado a que brinde la información correspondiente que fortalezca el actuar investigativo de las autoridades.

Momento del homicidio

Sobre el momento del homicidio dio a conocer que su hija Valentina venía del municipio de Montenegro con su pequeña hija y el servicio público las dejó en el sector del Colegio Nacional por eso su compañero sentimental la esperaba en la Vaga para cruzar por allí y llegar a su lugar de residencia en el barrio La Unión de la ciudad. Fue en ese momento que un hombre sin mediar palabra la atacó con arma de fuego y murió de manera instantánea en el lugar.

Espera pronto se den los resultados en el caso puesto que a la fecha no lo han contactado los investigadores para brindarle cualquier tipo de información así que llamó la atención para que la muerte de su ser amado no quede impune.

A la fecha son 44 homicidios registrados en Armenia en lo corrido del año.