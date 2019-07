Estudiante mencionada en escándalo de Unicauca se defiende de señalamientos

Una de las estudiantes mencionada en el escándalo de la Universidad del Cauca, del supuesto pago para cambiar su nota y poder graduarse como abogada, anunció que tomará acciones legales contra el profesor quien al parecer filtró este documento a las redes sociales.

“Mi nombre y número de cédula están siendo divulgados a nivel nacional por presunto fraude y una serie de delitos que no he cometido; tengo las pruebas que muestran que yo presenté mis siete preparatorios de manera honesta”, indicó la estudiante, quien no quiso revelar su identidad por seguridad.

De acuerdo con la afectada, enviará un derecho de petición a los directivos de la Facultad de Derecho, con el fin de que le sean entregadas las supuestas pruebas y luego realizar una denuncia contra el docente Milton Javier López García, quien fue el encargado de revelar estas supuestas irregularidades al interior del alma mater caucana.

“Había terminado materias y estaba próxima a mi grado, pero ahora, con este escándalo no sé qué vaya a pasar con mi carrera”, subrayó la alumna.

Por otro lado, declaró, “la verdad que la corrupción en los preparatorios era un secreto a voces; yo aplaudo que se haya destapado esta olla podrida, porque no es justo que mientras nosotros nos trasnochamos presentando los preparatorios, otros con solo pagar hayan pasado los exámenes”.

Así mismo, dejó claro, que hay varios estudiantes afectados con la revelación de este documento, ya que muchos se encuentran trabajando, y podrían perder su empleo por causa de esta denuncia, que hasta el momento no tiene una respuesta por de la Fiscalía General de la Nación.