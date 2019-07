Alcaldía Local 1 gastó cerca de 5 mil millones en capacitaciones: Concejo

Insatisfecho se declaró el Concejo de Cartagena del informe de inversión pública presentado por el Alcalde de la localidad 1, Histórica y Turística del Caribe Norte, Carlos Mieles, quien durante las vigencias fiscales 2018 y 2019, contrató con 6 fundaciones la cuantía de más de $4 mil millones, sin lograr un impacto positivo en la comunidad.



Para el Concejo de la ciudad, se trató de un informe anémico que vale la pena pensar en replantear o reformular el verdadero alcance y funcionamiento de las Alcaldías Locales. “Los Alcaldes Locales son los representantes del Alcalde Mayor en las comunidades y deben ser unos articuladores, que propicien la verdadera participación comunitaria bajo una inversión social planificada y monitoreada. Hoy tengo que decir, que perdieron el año los Alcaldes Locales, que se han convertido en ruedas sueltas”, precisó el Concejal César Pión.



El Concejal Oscar Marín, de la bancada del Partido Conservador, quien manifestó no estar contento con la presentación que hizo el Alcalde de la Localidad 1, Carlos Mieles y con documentos y cifras a la mano denunció que durante los años 2018 y 2019, se invirtieron más de $4.889 millones en capacitaciones y talleres y se contrató para ello, con 6 fundaciones, sin ningún impacto.



En el mismo sentido, se pronunció la Concejal Angélica Hodeg, quien expresó su curiosidad, por qué de 7 contratos que se hicieron para la Zona Insular, 5, se ejecutaron en Isla Fuerte, dejando los demás corregimientos de la Bahía, sin inversión social.



El Concejal Javier Curi Osorio de la bancada liberal, presentó estadísticas de percepción ciudadana, en dónde demostró que los cartageneros no están de acuerdo en la forma como se invierte el presupuesto. “Los cartageneros piden inversiones en educación, salud y empleo, que no ven y no es por falta de plata, porque el presupuesto existe. Pero se invierte mal”.



El Concejal Ronald Fortich Rodelo, expresó que los Alcaldes Menores están pensando en barrios y no en la localidad y sugirió al Alcalde Local 1, Carlos Mieles, apoyarse en el sector industrial y comercial de esa zona para respaldar las acciones de gobierno. “Los Alcaldes Locales, solo se dedican a invertir el presupuesto que le pertenece y no hacen gestión para mejorar su desempeño”.



La Mesa Directiva, citó para sesionar mañana martes 16 de julio, a partir de las 8:30 am.