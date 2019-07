Electricaribe contrata $125 mil millones para invertir en infraestructura

Esta semana la empresa Electricaribe invertirá los primeros 125 mil millones de pesos aprobados para la contratación y compra de materiales que mejoren la prestación del servicio de la compañía a más de 2.600.000 usuarios en los departamentos de la Costa.

La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, expresó que las inversiones se concentrarán en el control de pérdidas que mensualmente tiene la compañía.

"Si la empresa no mejora su control de perdidas, no podrá hacer grandes inversiones para mejorar el servicio", sostuvo.

Avendaño aseguró que se le darán prioridad a tres subestaciones que se encuentran en "estado crítico" entre ellas una ubicada en Córdoba y otra en el Atlántico.

"Son recursos para aumentar la capacidad de estas subestaciones y mejoramiento de redes", expresó.

Estos recursos hacen parte de los 125 mil millones de pesos destinados a inversiones del Conpes 2, mientras que en el Conpes 3 están asegurados otros 735 mil millones de pesos.

"Son dineros que ya están disponibles pero que no se desembolsan hasta tanto no se requieran para que no generen intereses como cualquier crédito", explicó la superintendente.