Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 16 de julio

Dos apelaciones presento la defensoría del pueblo ante falló del tribunal administrativo del Quindío que anuló el nombramiento de Luisa Fernanda León Betancur como defensora regional por no tener la experiencia para ejercer el cargo

En el programa HoyPorHoyArmenia la defensora del pueblo del Quindío Luisa León confirmó lo de las dos apelaciones al falló, dijo sentirse tranquila con respecto a la idoneidad de su formación para ocupar el cargo.

El Quindío bajó el índice de pobreza, según los indicadores del Dane, desde el Departamento para la Prosperidad Social indicaron que estos resultados se deben tomar con mesura, ante la situación social de la región.

Según el departamento nacional de estadística Dane, el Quindío paso de un índice de pobreza de 26.4% en 2017 a 24.1% en 2018, es decir una reducción de 2.4% es decir menos pobres

Para el director del Departamento de la Prosperidad Social en Quindío, Héctor Alberto Marín explicó que se debe ser prudente con estos indicadores porque puede que no sea el verdadero reflejo de la realidad social del departamento, a pesar del trabajo articulado de las autoridades para hacerle frente a la pobreza.

La defensora del pueblo del Quindío, Luisa Fernanda León reiteró que el centro comercial del café y la placita cuyabra no son la única solución para el problema del espacio público en Armenia y en respuesta a la acción popular, dijo que es necesario el control a la invasión en la calles que hoy nuevamente tiene en jaque al centro de la ciudad

La defensora reitero que es necesario actualizar el censo que hay de los vendedores que ya está desactualizado, con el propósito de verificar quienes siguen en la actividad y tienen derecho a la política de reubicación.

El secretario de gobierno Jota Domínguez indicó que los operativos de recuperación del espacio público no se detendrán, pero también llamó a los comerciantes a cumplir con las reubicaciones y no volver a ocupar el espacio, pero también a los ciudadanos para que no compren en las calles

5 días completa desaparecida una turista holandesa en el municipio de Salento en el Quindío, nadie da razón de su paradero.

Estamos hablando de Emilie Tacke, de 23 años de edad, de quien no se sabe absolutamente nada desde el viernes cuando fue vista por última vez, cuando al parecer acudió al hospital del municipio más turístico de la región, luego de haber contraído un parásito estomacal

Aunque las autoridades se han comunicado con el hostal Zorzal donde se estaba quedando Emilie, desde allí no tiene razón alguna, lo que agudiza más la preocupación de las autoridades, pues los comentarios diversos no se han hecho esperar, toda vez que algunos dicen que la vieron en el hospital san Vicente de Salento por ultima, pero hay quienes dicen que la vieron en el parque de los nevados.

Lo cierto del caso y aunque las autoridades no saben nada del paradero de esta turista, se espera que hoy se inicie con una campaña de búsqueda que permita encontrar a Emilie Tacke de 23 años de edad sana y salva.

En zona rural de la vereda la argentina del municipio de La Tebaida fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición, el CTI de la fiscalía realizo las labores de levantamiento del cadáver que fue trasladado a la sede de medicina legal en Pereira donde establecerán identidad y causas de la muerte.

La defensoría del pueblo del Quindío hizo un llamado de S.O.S. por la crisis de la salud, las tutelas contra el mal servicio de las EPS ya superan las 1000 en lo que va del 2019.

Y es que mientras el año pasado en total se registraron más de 1900 quejas por reclamaciones relacionadas con entrega de medicamentos, adjudicación de citas con especialistas o hasta programación de cirugías, este año van más de 1000 sólo a mitad de año,.

La defensora del pueblo en este departamento Luisa León explicó que lo más grave es que en muchos casos se debe recurrir al incidente de desacato de tutela porque las EPS no cumplen

1.200 millones de pesos cuestan la reparación de la vía del centro de convenciones de Armenia, que estaría iniciándose en menos de dos meses…

Fue lo que dijo el alcalde designado de esta capital Oscar Castellanos al cuestionársele por el mal estado de la malla vial de la ciudad, el mandatario de los armenios señaló que ya se inició el programa de re parcheo y por eso en menos de dos meses según él, se daría inicio al proceso de licitación, para ver si por fin se repara la vía que une la avenida Centenario con el parque los Aborígenes y que pasa por el centro de convenciones.

Los gobernadores del Eje Cafetero buscan que el parque nacional natural de los nevados, sea incluido dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de la Unesco

El ganadero Quindiano Giovanny Galindo con su hembra de raza Brangus gano el primer lugar a la mejor hembra de esta raza en el país, en la feria Agroexpo en Bogotá donde competió con 50 hembras ganaderas de todo el país.

Desde hoy el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) inicia hasta el lunes 5 de agosto la tercera entrega de incentivos por 341.519 millones de pesos a más de 2,3 millones de hogares de Familias en Acción que incluye al Quindío.

La modalidad es mediante pico y cédula que comienza hoy con la cédula terminada en cero y puedan reclamarlo en los puntos de pago en las oficinas del Banco Agrario.

El alcalde de Armenia no considera declarar la emergencia manifiesta en el barrio Milagro de Dios, para cumplir con el fallo que ordena reubicar a más de 80 familias del sector…

Anato sostiene que la falta de promoción ha impactado negativamente en la llegada de turistas al Quindío…

Hoy el sector transportador está de fiesta, por celebrarse el día de la virgen del Carmen. Los transportadores de la mano con la iglesia católica se han unido para esta fecha de suma importancia para ellos, pues la virgen del Carmen es considerada históricamente como la patrona de los conductores, la que los cuida, la que los protege en sus labores

En el centro de convenciones de Armenia se llevará a cabo hoy el seminario ‘Esquemas Asociativos Territoriales’, un espacio en el que se explicará a detalle la nueva Ley de Regiones y la importancia de las Regiones Administrativas de Planificación, RAP para el desarrollo del país.

El 31 de julio se realizará en el concejo de Armenia el cabildo abierto de Empresas Públicas, EPA, según Alejandro Rodriguez promotor de este cabildo dijo que la idea es defender el patrimonio público de la principal empresa de la región y por eso están invitados todos los organismos de control a nivel nacional y las autoridades locales, todavía hay plazo de inscripción.

1200 Kilómetros ha recorrido un ciclista desde Cartagena y que va rumbo a Cali, en su paso por Armenia habló del porque está realizando está travesía por las carreteras de Colombia, espere su historia a las 845 de la mañana.

Después de 10 años, Armenia tiene mediante acuerdo la biblioteca pública municipal, el proyecto fue aprobado el concejo municipal donde se busca que la alcaldía destine recursos para su mantenimiento y continuidad, espere información en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.

En deportes, La selección sub-21 de fútbol del Quindío iniciará hoy el cuadrangular clasificatorio de esta categoría, el equipo quindiano enfrentará hoy a las 3:30 de la tarde a Risaralda en Pereira, en este grupo además jugará frente a los departamentos de Atlántico y Santander