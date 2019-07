Alerta por posible trashumancia electoral

La inscripción irregular de cédulas por personas que no tienen en este momento la oportunidad o capacidad y que no reúnen los requisitos para ser habilitado y votar en un determinado puesto de votación, es la principal alarma para el Consejo Nacional Electoral que adelanta la investigación de personas que pueden estar cometiendo trashumancia electoral.

“En el caso en que se llegara a comprobar que una persona no vive, no trabaja, no estudia, no recibe los servicios que el estado ofrece en ese lugar, se declara trashumante”, explica el magistrado Heriberto Sanabria, Presidente del Consejo Nacional Electoral.

Es así como Manizales, ciudad que ha reportado un alto índice de inscripción de cédulas, pone en alerta al CNE, entidad que adelanta el proceso de verificación frente a quienes se han inscrito y efectivamente se radican o tienen relación directa con Manizales. De cumplir con estas condiciones podrá votar sin ningún problema en los comisios del próximo 27 de octubre.

Aclara el Magistrado que para ellos es importante que aumente el número de electores, lo que implica derrotar el abstencionismo, por lo que buscan motivar a la gente para que participe activamente en el proceso, sin embargo la legalidad de su participación es esencial para el CNE.

Señala que en Caldas, Chocó, la Costa Atlántica y las zonas de frontera como Cúcuta, están teniendo una verificación prioritaria por el Consejo Electoral.

“Lo único que nos permite identificar es la estadística diaria, si comparativamente con las elecciones de hace cuatro años hay un registro de aumento, esa es una alerta”, aclare el presidente de la CNE.

Es así como con el propósito de generar mayor vigilancia, la entidad instaló en Manizales el tribunal de garantías electorales, donde se pueden hacer las denuncias ante irregularidades para las elecciones, así como también a través de la página www.CNE. gov.co.

