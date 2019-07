“No he apoyado a ningún candidato”: Gobernador de Boyacá

Carlos Andrés Amaya hizo este pronunciamiento al referirse a la indagación preliminar que abrió la Procuraduría, a funcionarios de la Gobernación por presunta participación en política, en apoyo al candidato del partido verde Ramiro Barragán.

“Me parece que ese tipo de denuncias lo que hacen es perder tiempo”, expresó el Gobernador Amaya Rodríguez, y puntualizó que en este cierre de gobierno continuará visitando a las comunidades “yo tengo demasiado trabajo para estar pendiente de las elecciones, me da pena con todos, pero yo no voy a parar mi agenda que por que hagan elecciones, a mí me eligieron hasta el 31 de diciembre, eso haré”, afirmó.

Finalmente el Mandatario dijo que en la Procuraduría cursan diferentes investigaciones: “el día de ayer estuve en Bogotá en una investigación, que por Jonathan Sánchez, y hoy otra”.

La Procuraduría anunció la apertura de una indagación preliminar a los servidores públicos, por presuntamente haber realizado reuniones políticas en las que se habría apoyado a Ramiro Barragán, candidato del Partido Verde, para las elecciones del próximo 27 de octubre.