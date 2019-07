Más de 19 mil vehículos se movilizarán durante el Plan Retorno en Cartagena

Sin duda Cartagena ha sido una de las ciudades preferidas por los colombianos para pasar este puente festivo que culmina el día de hoy. Por eso, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de anunció que tendrá todo un dispositivo para garantizar la seguridad vial en las carreteras de la capital de Bolívar durante la Operación Retorno.

Los puestos de control estarán ubicados en puntos críticos de la Vía al Mar y La Cordialidad, carreteras que unen a Cartagena y Barranquilla; así como la Troncal de Occidente, la cual conduce hacia el interior del país.

Por lo menos, se espera que 19 mil vehículos ingresen y salgan de la capital de Bolívar en las próximas horas. “Recomendamos a los conductores no sobrepasar los límites de velocidad establecidos hasta los 90 kilómetros por hora, no manejar bajo los efectos del alcohol, respetar las distancias entre vehículos y no distraerse con aparatos electrónicos ya sea celulares o tablets”, aseguró el capitán Cristián Pérez, comandante de la Policía de Tránsito de Cartagena.

Hasta el momento las autoridades han dado un parte positivo durante el puente festivo con una reducción del 90 por ciento en accidentes de tránsito, en comparación con el mismo periodo del año anterior.