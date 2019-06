Militar venezolano pide asilo en Colombia desde Santa Marta

Fredy Manuel Castañeda Alzaque, sargento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, FANB, huyó de ese país con su familia desde el pasado mes de noviembre del año 2018, rechazando el gobierno de Nicolás Maduro y ahora desde Santa Marta pide asilo para él y los suyos.

Las presuntas irregularidades de la institución, la crítica situación social y económica que vive el vecino país, lo obligó a abandonar las filas y buscar protección para sus seres queridos.

El hombre, de 32 años de edad, afirmó en diálogo con Caracol Radio que siente temor porque en cualquier momento lo pueden apresar por traidor y es por eso que, desde su llegada a la capital del Magdalena ha pedido ayuda a Migración Colombia, pero al parecer aún no ha tenido respuesta.

Al romper el régimen de Nicolás Maduro y poner en peligro a su familia, pensó que valía la pena el riesgo, pero no ha sido así.

“Me fui porque la situación fue difícil, no estoy de acuerdo con lo que está pasando allá y muchas cosas de las que no participaba en el componente del Ejército Bolivariano. No estoy legal en Santa Marta y estoy tratando de cambiar la situación que vivía en Venezuela”, mencionó.

Castañeda Alzaque señaló que es difícil poder trabajar en Santa Marta, debido a que no tiene documentos legales, por lo que solicita la ayuda de las autoridades colombianas para que le suministren los permisos que requiere.

“Hemos tratado de solventar la comida, el arriendo. Hemos ido a Migración, pero siempre nos dicen que lleguemos tal día y nunca nos atienden. Lo que solicito es que me apoyen para poder estar más tranquilo”, refirió.

SIN DOCUMENTOS NO HAY TRABAJO

Migración Colombia informó en su momento que más de 1.400 exmilitares han solicitado refugio en Colombia, razón por la cual se iba a suscribir un convenio para que pudieran trabajar en este país, pero según Fredy Manuel Castañeda Alzaque él no ha sido beneficiado aún.

“Nosotros fuimos a Migración y siempre hay excusas, inclusive tengo entendido que, entre el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó y el presidente de Colombia Iván Duque, habían quedado en un convenio de facilitar el permiso a los ex militares y policías que se encontraban aquí y cuando fuimos nos dijeron que se había acabado el plazo para el trámite”, indicó.

Así mismo refirió que “no debería existir un plazo, porque aún hay muchos funcionarios que no apoyan ese gobierno de Venezuela y siguen saliendo del país en busca de una mejor vida”.

La esperanza no solo es para este militar sino también para otros oficiales, quienes creen en la ayuda que prometió el gobierno de Juan Guaidó.

“Ellos creen en esa ayuda y cuando llegan acá se quedan con la necesidad – refiriéndose a sus compañeros – y sin ayuda, y peor aún que no pueden retornar, porque al hacerlo corremos con el riesgo de cárcel o hasta de muerte, porque ese gobierno no tiene compasión”.