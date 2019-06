Avanza contrarreloj la discusión del POT en Bogotá

El Consejo Territorial de Planeación Distrital tiene hasta el próximo 31 de julio para dar su concepto sobre el POT de la ciudad. Los tiempos son muy ajustados teniendo en cuenta que se viene una contienda electoral, además, el Gobierno de Bogotá espera que se apruebe en noviembre.

“La participación de la comunidad no ha sido la mejor, vemos con preocupación como se establece dentro del POT la vocación residencial de muchos barrios, el tratamiento del tema ambiental, la propuesta que tiene que ver con cómo se va intervenir el espacio público, entre otras”, manifestó Marta Triana, quien hace parte del Consejo Territorial.

El concepto que emita el Consejo Territorial de Planeación no es vinculante, es decir, no frena el proceso de tramite del POT. Después de que se termine este proceso el próximo 31 de julio la discusión pasará al Concejo de Bogotá donde se decide si se aprueba o no este Plan de Ordenamiento Territorial.

