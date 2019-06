En Sonsón, sembraron matas de plátanos sobre vía en mal estado

Por el incumplimiento en mantener en buen estado las vías del corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón, Oriente de Antioquia, los habitantes de este poblado sembraron matas de plátano en la mitad de la vía en protesta por las pésimas condiciones del tramo.

En este corregimiento del Magdalena Medio antioqueño, están asentadas varias empresas nacionales y multinacionales que a la fecha, según los habitantes, no han cumplido pese a los compromisos que han hecho con la Alcaldía de atender los problemas de la malla vial.

“La carretera principal lo que vienen de las partidas hacia el corregimiento, somos una minera, la explotación de mármol y piedra caliza, aquí hay empresas asentadas de las cuales no hay compromisos con ellos, la malla vial está mal y nadie se compromete con ello”, afirmó Elder Torres Morales, líder social.

Además señala que el actual gobierno de Sonsón, también hizo compromisos, pero se terminó el mandato y a la fecha no se destinaron recursos.

“Ya se nos acabó el mandato de nuestro alcalde; estamos en Ley de garantía, no hay nada que se haga, estamos en campaña para elecciones del próximo alcalde esto queda así y las empresas igualmente si a ellos no se les dice nada, si no se les presiona, pues a ellos se les da lo mismo 8 que 40 y siguen dañando todo el corregimiento. Aquí hay 4 en el corregimiento y 15 en otras aledañas, pese a todas estas empresas tan importantes nuestro corregimiento está en pésimas condiciones”, puntualizó.

Reclamaron concretamente la destinación de recursos para pavimentar el tramo que une a este corregimiento.