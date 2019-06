“La seguridad en Armenia está desarticulada”: Concejal Javier A. Angulo

Lo dijo el concejal Javier Andrés Angulo en medio del debate de seguridad en el cabildo de Armenia, en donde una vez más se puso en conocimiento lo que pasa alrededor del CAM con el aumento de los hurtos, el consumo y hasta la venta de drogas que no para… una situación que fue objeto de cuestionamiento, pues ese lugar ya se ha intervenido y allí no ha pasado nada, sumado a esto el concejal Angulo cuestionó la inversión de los recursos del fonseg, Fondo se seguridad, desde el año 2016 hacía atrás, pues no se ven reflejados en los organismos encargados de la seguridad de la ciudad.

Al respecto el jefe de seguridad de la secretaría de gobierno de Armenia Franklin Correa destacó que, si se han hecho inversiones de los recursos producto del fonseg, que se han visto reflejadas en la estación Armenia, en la compra de vehículos para el CTI y las cámaras de seguridad que vienen en mantenimiento en un 50%… se estima que en septiembre estén listas las 396.