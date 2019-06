Aumenta flujo de pasajeros en la terminal de Ibagué

Con motivo de las festividades de San Juan y San Pedro que están acompañadas por una época de vacaciones, se prevé que durante los próximos diez días se movilicen desde la terminal de transportes de Ibagué, un promedio de 220 mil vehículos.

El director operativo de la terminal el ingeniero Diego Bonilla, aseguró que se cuenta con un parque automotor suficiente para atender la demanda de viajeros, un promedio de 22 mil diarios, siendo destinos como Cali, Popayán, Prado, Espinal, Girardot, entre otros algunos de los más utilizados por los viajeros.

Para la operación retorno se espera que los pasajeros no dejen su viaje para última hora, además que no utilicen durante estos días vehículos piratas, que no les van a poder responder en caso de presentarse alguna situación en la carretera.