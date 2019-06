La vereda El Progreso manda un SOS en el departamento de Bolívar

En la vereda El Progreso jurisdicción del municipio de Calamar- Bolívar, la falta de atención por parte del gobierno es un tema por el que sus habitantes levantan la voz.

Entre las necesidades principales que tiene la comunidad está el fluido eléctrico y por ende tienen carencia de algunos electrodomésticos que son necesarios para una buena calidad de vida. En El Progreso no hay televisores, ventiladores, lo que obviamente causa mucha incomodidad sobre todo para los niños y adultos mayores que sufren a causa de las altas temperatura.

“Estamos en un constante avance de la tecnología pero nuestros niños no pueden consultar ninguna tarea en internet porque no tienen herramientas necesarias, tampoco contamos con un servicio de salud adecuado lo cual hace que las personas con servicio médico, si se presenta algún tipo de emergencia no podemos ser atendidos debido a esas falencias que también tenemos en nuestra comunidad”, sostuvo Samuel Monterrosa, habitante del caserío.

Debemos hablar de las carreteras; el acceso a este caserío es prácticamente una trocha para los carros y casi que ni las motos pueden entrar lo que dificulta el traslado de menores para cumplir con sus compromisos académicos.

Por último la falta de agua potable es otro de los puntos para tener en cuenta, el líquido que tienen a disposición no es apto para el consumo humano y ya se han registrado enfermedades principalmente en niño.