Fue ratificada la terna para designar alcalde encargado de Bucaramanga

Fue ratificada por dos de los tres inscriptores del movimiento Lógica, Ética y Estética, la terna que se había radicado el siete de mayo, para que el gobernador Didier Tavera, proceda a nombrar al alcalde encargado de Bucaramanga, ante la suspensión del titular Rodolfo Hernández, por parte de la procuraduría.

A la reunión en el barrio la Esperanza al norte de Bucaramanga, asistieron Jorge Rodríguez y Laurentina Ariza, mientras que el ex magistrado Reinaldo Rodríguez no hizo presencia.

Jorge Rodríguez, dijo que ya fue radicada nuevamente mediante acta la terna conformada por el ex director de transito Germán Torres, Magola León ex funcionaria de la alcaldía de Bucaramanga y el ex director del Área Metropolitana, Víctor Azuero.

Señaló que se espera el gobernador no dilate más el proceso y designe el alcalde encargado de Bucaramanga lo más pronto posible.