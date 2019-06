Caldas, cuna de la biodiversidad

El departamento caldense tiene una de las mayores riquezas de avifauna en todo el país. 820 tipos de aves, de las que 22 son endémicas; 160 mamíferos, 108 anfibios y 72 reptiles, son solo algunos de los ejemplos de biodiversidad que tiene la región caldense.

“Caldas tiene una particularidad y es que cuenta con ecosistemas muy variados, desde las nieves perpetuas en las cumbres del nevado, hasta los bosques secos de las zonas bajas de las cuencas” afirma Ricardo Agudelo Salazar, profesional especializado del grupo de biodiversidad y ecosistema, quien además explica que este es el hecho por el que el departamento sirve de hábitat para variadas especies y contribuye a la riqueza de la diversidad ambiental en todo el país.

Algunas actividades como el trabajo minero, la sobreexplotación y la producción agrícola y agropecuaria han afectado directamente la biodiversidad del departamento, sin embargo, en el territorio se adelantan diferentes trabajos que permiten mantener la diversidad ambiental, un ejemplo de ello son las 17 áreas de protección con las que cuenta Caldas. “Hacemos trabajos con los páramos, los humedales, los bosques secos y las cuencas, además realizamos diferentes estrategias con las comunidades que trabajan en la región para disminuir las tasas de pérdidas de la biodiversidad”, explica Agudelo Salazar.

Para ayudar a preservar la riqueza de especies, de fauna y de flora, se debe reconocer la importancia que estas tienen en el medio ambiente, “cuando uno piensa en las abejas por ejemplo, no les da el significado que tienen tan fácilmente, pero si estas no existieran, la producción agrícola no se podría dar” afirma Agudelo.

