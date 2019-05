Fejed Alí propone integración de nueva localidad corregimental de Cartagena

El precandidato liberal a la Gobernación de Bolívar, Fejed Alí Badrán, visitó distintas comunidades de las tres localidades de Cartagena. Durante las actividades, más de mil personas se sumaron a los encuentros y conocieron apartes de su proyecto Departamental, en lo que concierne a la capital de Bolívar.

Inclusión, participación comunitaria, educación y desarrollo para la integración territorial, fueron los temas tratados en las concentraciones; en cada una de ellas, se identificaron necesidades y se concertaron soluciones de intervención integral.

El dirigente magangueleño recorrió el corregimiento de Bayunca y pudo constatar el total abandono al que ha estado sometido por décadas este territorio al que cada cuatro años le prometen lo que se merecen por derecho. Un centro de salud abandonado, una cancha de softbol ruinosa y calles polvorientas enlagunadas de aguas servidas porque no tiene alcantarillado, es lo que evidenció con preocupación el político liberal. Sus habitantes, no obstante, conservan lo único que los mantiene en pie, la FE y la esperanza.

Alí aseguró ante 400 personas: “sé que Bayunca está cansada de que le prometan y no le cumplan, del abandono estatal. Más de un siglo en el ostracismo es una infamia. Ustedes no pueden seguir representando, como decía el historiador Donaldo Bossa, un corredor de venta caminera, una posada o un mesón”. Acto seguido, se comprometió a gestionar el alcantarillo, acción que calificó no como una promesa de gobierno sino como una obligación del Estado.

Asimismo, interactuó con jóvenes deportistas y aprovechó para subrayar que Bayunca hará parte de su Plan Integral de Recuperación de Escenarios Deportivos; sin embargo, insistió en la necesidad de ligar estos proyectos de infraestructura con programas de iniciación deportiva y mejoramiento del entorno social. "No sólo enseñarlos en la disciplina deportiva, sino instruirlos en lo que es la vida", señaló.

Fejed propone una Localidad corregimental donde lleguen recursos directos de inversión

Tras visitar Bayunca, el precandidato del liberalismo llegó a Punta Canoa, habló con los pescadores y expresó la necesidad perentoria de discutir un proyecto de redistribución territorial, ya que la actual división político-administrativa del Distrito de Cartagena no va acorde con las necesidades actuales del territorio en cuanto a su desarrollo urbanístico y crecimiento poblacional. “No se trata de segregar territorio sino de integrarlo a través del área metropolitana y descentralizarlo creando dos localidades más”.

Irónicamente, estos corregimientos norteños que viven en la más absoluta pobreza y abandono de la Nación, son los que se encuentran a las puertas del patio trasero de una de las ciudades que proporcionalmente tiene el presupuesto más abundante del país por ser Distrito.

“Los corregimientos de Pontezuela, Bayunca, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra y Arroyo de las Canoas, deberían integrar una Localidad corregimental para que así perciban recursos directos de inversión sin que tengan que mendigárselos al Distrito para hacer obras tan urgentes como un puesto de salud dotado o el alcantarillado”, propuso.