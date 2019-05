Plataformas están acabando con el taxi tradicional

Las plataformas digitales como Uber o Cabify y otras siete que están operando en el país, están acabando con el servicio del taxi tradicional, aseveró este lunes el representante de los taxistas ante Fenalco, Ernesto Sandoval.

“Solo en Bogotá operan unos 52.000 taxis, pero sus servicios se han reducido en más del 50 por ciento”, señaló.

Así mismo, Sandoval explicó que tradicionalmente un taxista prestaba diariamente un promedio de 22 servicios, pero la competencia de los vehículos que usan plataformas les bajó el promedio a 10 servicios en el día. “Y ni qué decir de la noche, que es de Uber y de las plataformas ilegales”, añadió.

Finalmente, explicó que es una competencia ilegal y desleal, porque los vehículos de las plataformas no tienen que cumplir requisitos y nadie las vigile. Lamentó que los anuncios de las autoridades, de combatir este servicio no regulado, no pasan de ser letra muerta.