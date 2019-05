Boyacá, primer departamento del país en prohibir asbesto

Boyacá se convirtió en el primer departamento del país cuya Gobernación prohíbe el uso de asbesto en las construcciones desde allí contratadas.

La restricción fue firmada por el gobernador Carlos Amaya mediante Decreto, con lo que se espera reducir en un 80 % el uso de este material cancerígeno en obras públicas (se espera alcanzar el 100 % cuando las Alcaldía y demás entidades tomen la misma medida) en el departamento.

El mandatario departamental firmó el Decreto en presencia de la familia de Ana Cecilia Niño, la boyacense que falleció debido al cáncer ocasionado por el asbesto, y quien inició la lucha por la prohibición de este material en el país.

“Prohibir el asbesto es una acción por la vida, por las futuras generaciones, por un mundo mejor y porque gobernamos para la gente, por Boyacá”, manifestó el gobernador, al tiempo que le entregó el Decreto a Ana Sofía, la hija de Ana Cecilia, como símbolo de una acción para el futuro de las nuevas generaciones.

“Hoy es un día muy importante para el departamento, como siempre Boyacá dando pasos adelante, de mensajes importantes para el país”, señaló.

A su vez, Daniel Pineda González, esposo de la fallecida Ana Cecilia Niño y directivo de la fundación que lleva el nombre de ella, se refirió al importante paso dado por el Gobierno de Boyacá.

“Yo creo que es un paso histórico para el país y en eso se merece un aplauso el gobernador. Es el primer departamento y le está haciendo un llamado a la Cámara de Representantes y le está mostrando que sí se puede prohibir el asbesto; sí es posible cerrarle la puerta definitivamente a la construcción con este elemento, a su uso. Y un mensaje también a toda la población colombiana en cuanto a que se puede eliminar y restringir su entrada al país”, añadió Pineda, quien también es el creador del movimiento ‘Colombia sin asbesto’ y coordinador de la Red Nacional de Cuidadores de Pacientes con Mesotelioma y de la campaña ‘Latinoamérica sin asbesto’.

Pineda manifestó que puede haber un sub-registro de muertes debido a este material en el país.

“Más de 520 personas mueren anualmente en Colombia, según informe de la Contraloría; pero, según informe de la Fundación, son más de 1.500. Hay una proyección estadística que se debe basar, no solamente en el registro médico de muerte de las personas, sino también en que, por cada cáncer que mesioteloma (producido por la exposición prolongada al asbesto) se generan más de nueve de pulmón (Que también tiene uno de sus orígenes en este material). Y, además de eso, una persona expuesta puede no ser siempre diagnosticada correctamente, es decir existen sub-registros a nivel nacional que nos pueden dar indicios de que esta es una enfermedad que pueden tener muchas personas, pero no lo saben”, afirmó.

Por su parte, Giovany Viasús, director de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico explicó que “Boyacá es el cuarto departamento con mayor producción de asbesto con 47 toneladas al año, mientras el municipio del departamento que más genera este material es Nobsa con 33 toneladas”.

En el acto de firma del Decreto, el gobernador Amaya hizo un enérgico llamado al Gobierno nacional y al Congreso para que se frene el uso de este material de una vez por todas.

“Si este país fuera un país descentralizado, que tuviera verdadera autonomía en los territorios, hoy estaríamos firmando la prohibición total; pero como depende de una decisión nacional instamos al Congreso y al Gobierno nacional para que hagan lo propio para que se prohíba el uso de este elemento tan dañino y que genera tantas dificultades. Como presidente de la Federación Nacional de Departamentos estoy invitando a mis colegas a que hagan lo mismo”, señaló el mandatario.

De la misma manera, dio a conocer que desde ahora empieza un trabajo para que los municipios también generen esta prohibición.

“Invitamos a los alcaldes, haremos una campaña para que todas las alcaldías emitan un decreto municipal. Estamos direccionando a la Secretaría de Ambiente y a la Asesoría de Regiones para que revisen el Decreto para que asesoren a los municipios a hacer lo propio”.

Hay que recordar que el asbesto, también denominado amianto, es un mineral fibroso.

Aun con los riesgos que representa, es usado para la producción de tejas, baldosas, productos de papel, de cemento y de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes de la transmisión), materias textiles termorresistentes, envases, paquetería y revestimientos, pinturas, entre otros.