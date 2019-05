Por precarias condiciones, cierran el hospital de Heliconia

La Secretaria de Salud de Antioquia cerró temporalmente el hospital del municipio de Heliconia porque no cuenta con las mínimas condiciones para prestar un óptimo servicio a los casi 6 mil habitantes de esta localidad del occidente de Antioquia.

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Salud del municipio, Solanlli Muñoz, confirmó el deterioro del hospital que desde hace varios años no ha tenido una debida intervención por falta de presupuesto, y aseguró que la principal razón para decidir este cierre es la falta de un sistema adecuado de esterilización en el hospital.

“El hospital es muy viejo y por ser tan viejo tiene muchos equipos y áreas que no cumplen las normas que exige el Ministerio de Salud, por ejemplo el servicio de esterilización no funciona y por eso no se pueden atender urgencias, ni odontología, tampoco partos; son muchos servicios los que no podemos prestar”, reconoció la funcionaria a través de Caracol Radio.-

Pero además, por su infraestructura el hospital tampoco sale bien librado.

“Están malos los techos, pisos, las camas y la dotación está obsoleta, no hay Rayos X, tenemos deficiencia con el personal porque no podemos dar buenas sueldos, tampoco nos funciona la ambulancia”, añadió la Secretaria.

Las autoridades en Heliconia lamentan que el exsecretario de Salud departamental, Carlos Mario Montoya no haya dejado instrucciones escritas sobre la promesa hecha según la cual no les cerraría la institución.

“Nosotros ya habíamos hablado con el secretario pasado y él se había comprometido en ayudarnos, que no iba a cerrar, nos iba a ayudar con un plan de mejora, pero ya nos lo están cerrando”, dijo la señora Muñoz.

Por cuestiones humanitarias, sólo queda prestando servicio la unidad de urgencias y quienes requieran otros servicios deberán desplazarse hasta el corregimiento San Antonio de Prado que queda a una hora del municipio.