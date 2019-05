Villamizar dice mentiras, no hay certeza que sea hurto: Sigifredo López

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el ex diputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, aseguró que Andrés Villamizar, secretario de seguridad de Cali, mintió al afirmar que el hecho ocurrido la noche del pasado martes sobre la calle quinta fue un intento de hurto y que con esto se pretende distorsionar la investigación.

“Doy gracias a Dios por estar vivo y por colocar un ángel que fue mi escolta. Pero siento una profunda decepción porque de una manera ligera están haciendo afirmaciones que contribuyen a distorsionar la investigación en lugar de aclararla”, dijo el López.

Además, denunció que el secretario de seguridad se equivocó en firmar lo que ocurrió, cuando aún no había iniciado la investigación y puntualizó en que Villamizar ni el oficial que se pronunciaron estuvieron en los hechos.

“Se debe respetar la investigación, no se debe decir que la fiscalía tiene certeza si aún no la hay, uno no debe de ser tan irresponsable, precipitado y aligerado para andar en Twitter afirmando mentiras, con desconocimiento del derecho”, añadió.

El ex diputado ratificó que trabaja en las hipótesis y espera que la fiscalía esclarezca los hechos para corroborarlas.

“Ojala haya sido un intento de hurto y no atentado para estar más tranquilo”, comentó.