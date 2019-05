Represa El Quimbo: 10 años después

Asoquimbo señaló que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales confirmó la filtración de agua de 107 litros por segundo en las obras principales en la vereda de Finlandia en Gigante de la Represa El Qimbo. Además, la implementación de unas máquinas para oxigenar el río Magdalena, debido al no retiro de la biomasa en el embalse.

La preocupación de la comunidad que aún no ha tenido su plan de contingencia, si se llega a registrar un hecho catastrófico. Emgesa, reconoció que hay 36 escenarios de riesgo de la Presa, de los cuales se priorizaron seis, dado a los altos riesgos, entre ellos son: rotura de presa, incendios forestales, sismicidad, e inundaciones.

Jennifer Chavarro, presidenta de Asoquimbo, indicó que aún no existe un censo de las familias afectadas y mucho menos se han restituido las tierras. Contando, la no entrega de los seis muelles y el ferry, y la no reforestación de las 11.000 hectáreas que, hasta el momento, solo existe un plan piloto de 140 hectáreas.

