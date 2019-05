Durante una semana, gobernación estará en el sur de Bolívar

En el CAD, el gobernador de Bolívar, recibió a los alcaldes de Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y Arenal del Sur, para realizar un consejo de seguridad extraordinario con el objetivo de revisar la situación de seguridad del Sur de Bolívar, por parte de la fuerza pública asistieron el comandante de la fuerza Tarea Marte; general Jairo Leguizamón, el comandante de la fuerza Naval del Caribe, vicealmirante Andrés Vásquez y la Policía Nacional.



En el consejo de seguridad se tomó la decisión de llevar toda la institucionalidad del gobierno departamental durante la semana del 27 al 30 de mayo hacia la región del Sur de Bolívar. Con esta iniciativa se busca que el gobierno en pleno no solo sesione en tema de seguridad, sino en temas relacionados como la salud, la educación, la infraestructura, el desarrollo social y económico entre otros.

Con esto se busca que la población sienta la presencia activa de sus líderes políticos y el apoyo de la institucionalidad en su beneficio.



El alcalde de Arenal del Sur, José Luis Pacheco, manifestó las amenazas que ha recibido de parte del ELN

"debido a las denuncias que he venido realizando sobre la utilización de maquinaria amarilla en parque naturales que están en el municipio de Arenal y la convocatoria a el pueblo para rechazar la minería ilegal, he tenido amenazas en contra de mi vida.



Le pedimos al gobierno departamental y a la fuerza pública que no nos dejen solo, necesitamos la presencia del estado para recuperar la institucionalidad en todo el sur de Bolívar".



En su intervención el comandante de la fuerza Tarea Marte; general Jairo Leguizamon. Hablo de lo positivo de este consejo de seguridad, "Hoy terminamos un consejo de seguridad importante, dónde tocamos temas de seguridad de los municipios del Sur de Bolívar, hablamos del esclarecimiento del trabajo Interinstitucional que se viene realizando para esclarecer los hechos de los homicidios puntuales del municipio de Morales, también hemos estado articulando trabajos con la Policía Nacional con el fin de judicializar a la banda de delincuentes comunes que vienen azotando el municipio de Simití.



Tenemos una conclusión altamente favorable de esta reunión y es llevarle a la ciudad el gobierno a sus municipios, liderado por el gobernador Dumek Turbay, y donde también sesionará la asamblea departamental".