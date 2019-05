15 personas mueren al día en siniestros viales: Mintransporte

La Ministra de Transporte Ángela María Orozco, dio a conocer alarmantes cifras sobre accidentalidad en lo que va corrido del primer trimestre de 2019, durante su intervención en el Congreso Nacional de autoridades de tránsito, transporte y movilidad 2019, que se desarrolló en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo a la funcionaria, en promedio un total de 15 personas murieron al día en siniestros viales en las diferentes carreteras del país. De ese número, el 48% fueron motociclistas, mientras que el 23% peatones, convirtiéndose así en la segunda causa de muertes violentas en Colombia.

“Estamos invitando a los alcaldes y gobernadores para que participen en el reconocimiento de seguridad vial que nos va a permitir reducir al máximo la siniestralidad en las vías. En los últimos cuatro años, infortunadamente han perdido la vida más de 21 mil usuarios en accidentes de tránsito”, aseguró Orozco.

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, invitó a todos los colombianos a respetar las normas de tránsito en las vías como el no conducir embriagado, no adelantar en curvas y no transitar en exceso de velocidad.