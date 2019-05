Denuncian ‘cuello de botella’ en implementar acuerdos aprobados en Concejo

La Veeduría Distrital elaboró un informe de Seguimiento a Acuerdos Distritales de autoría del Concejo de Bogotá, sancionados entre enero de 2016 y mayo de 2018.

Hay que tener en cuenta que la Administración Distrital cuenta con seis meses para comenzar esta implementación. Se hizo un llamado al Gobierno de Bogotá para implementar integralmente las iniciativas y contar con instrumentos idóneos para su seguimiento.

De las 72 iniciativas sancionadas en este periodo, se analizaron 37 promovidas por las bancadas del Cabildo y que son competencia de la Administración Distrital. Se realiza una serie de recomendaciones con base en dos aspectos:

Primero, la descripción que hicieron las entidades distritales de los principales hitos y de los cuellos de botella presentados en el proceso de ejecución.

Segundo, el nivel de avance autorreportado en la implementación de cada Acuerdo.Con base en lo anterior, la Veeduría Distrital recomendó

Articulación interinstitucional: las entidades deben promover estrategias de articulación interinstitucional que permitan dar cumplimiento a las iniciativas de manera efectiva dado que se evidencian fallas de comunicación y coordinación que derivan en esfuerzos aislados y con poco impacto.

Por ejemplo, si bien la iniciativa que declara el 12 de mayo como el Día del Río Bogotá y sus afluentes, donde el sector Ambiente tiene la mayor responsabilidad, el Jardín Botánico manifiesta no conocer las acciones adelantadas y coordinadas desde la Secretaría Distrital de Ambiente, para dar cumplimiento a este Acuerdo.

Ciudadanía activa: varios acuerdos demandan de las entidades acciones que promuevan la participación de la ciudadanía en los espacios de socialización que se dispongan para su adecuada implementación. Ejemplo de esta situación es manifestada por algunas Alcaldías Locales en relación con el Acuerdo que propone el manejo integral de la población de palomas en el Distrito Capital, en tanto afirman que los espacios de socialización se caracterizan por una baja participación ciudadana.

Asignación de recursos: en el proceso de autoevaluación las entidades manifestaron tener dificultades para asignar los recursos requeridos para cumplir con los Acuerdos, como sucede con la iniciativa que establece lineamientos para prevenir la violencia basada en género y el feminicidio, ya que uno de los retos de su implementación es gestionar recursos técnicos, humanos y financieros que permitan el funcionamiento de un Sistema de Alertas Tempranas, en articulación con administraciones locales y otros sectores competentes.

Responsabilidades de acuerdo con las competencias: Se requiere asegurar que todas las entidades con alguna competencia en la implementación de las iniciativas, participen en el proceso de elaboración de los articulados, definan con claridad las competencias y hagan seguimiento a las tareas asignadas. Por ejemplo, frente al Acuerdo relacionado con la implementación de fuentes de energía no convencional en la totalidad de entidades del Distrito, aquellas que no cuentan con una sede propia, reportan la imposibilidad de cumplir con la iniciativa al no poder realizar modificaciones físicas e incorporar fuentes de energía alternativa a los inmuebles en los que funcionan.

Apoyo logístico entre entidades: para el cumplimiento de algunos acuerdos por parte de las entidades ejecutoras, se requiere el apoyo logístico de otras entidades para resolver problemas de implementación, principalmente en materia de seguridad y movilidad, como sucede en el Acuerdo que crea la estrategia de movilidad sostenible en las entidades del Distrito, puesto que algunas Alcaldías Locales reportan dificultades asociadas a factores de inseguridad en el entorno de la entidad o a que servidores públicos residen en zonas bastante alejadas de su lugar de trabajo.

Instrumento de seguimiento al cumplimiento de los mandatos: se recomienda implementar un tablero de control u otro instrumento de seguimiento que le permita al Concejo, a las entidades de control y a las entidades distritales hacer seguimiento permanente al cumplimiento de los mandatos especificados en estos Acuerdos.

