"Nos vamos a morir esperando atención médica": Usuarios de Medimás

María Marlene Suárez y Juana Quintero son usuarias de la EPS Medimás aquí en Bucaramanga y se encuentran preocupadas al igual que los más de 200 mil afiliados en Santander porque según lo indican ahora con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anunció que todos los usuarios del país deberán ser trasladados a otra EPS será aún más larga la espera para recibir atención médica y en sus casos dicen que morirán esperando a que sean tratadas en su cáncer de seno avanzado.

"Me parece que están abusando es un derecho fundamental, esto no lo paga el Gobierno somos nosotros los usuarios, es algo absurdo jugar con la salud y sobretodo que no den razón alguna. Hay muchos pacientes, niños, adultos, no es justo que lleguemos a este punto que cada uno se tire la pelota y que no haya nada en concreto y de esta manera esten jugando con los usuarios" manifestó María Marlene Suárez paciente con cáncer de seno.

Por su parte, Juana Quintero habló a Caracol Radio con zozobra, al saber que su vida está en manos de la EPS Medimás quienes no le han aprobado las quimioterapias para tratar su cáncer avanzado. "Para mí sería mejor que cambiaran de EPS porque la que tenemos ahorita está pésima, yo soy una persona con cáncer y lo descubrí el año pasado con nivel uno y me dejaron esperando tres meses sin tratamientos y se me agravó el cáncer, esta es la hora que voy para el segundo ciclo y me dirijo a la Foscal y me dicen que no me pueden atender no porque Medimás no ha pagado".

De Saludcoop a Café Salud y de Café Salud a Medimás, la EPS con más afiliados en Colombia deberá acatar el fallo y trasladar a otra EPS sus más de 3 millones 900 mil personas del régimen contributivo y subsidiado en menos de seis meses.