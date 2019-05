Usuarios de Transmilenio amanecieron en un articulado

Aproximadamente 20 personas se encontraban muy cerca de las 11 p.m. en un bus de Transmilenio que llegaba a la estación de la calle 76, estando allí se percataron que no pasaban más buses y no dejaron ir al articulado en el que acababan de llegar; aseguran las personas que el último servicio que siempre llega sobre esa hora no a apareció y por eso decidieron quedarse en el bus.

La policía llegó al lugar al igual que funcionarios de Transmilenio para persuadir a los usuarios que salieran a sus diferentes destinos, ellos se negaron y se quedaron en el bus hasta las horas de la madrugada, allí había también niños.

Transmilenio mediante un comunicado explicó lo sucedido:

Frente a la información que está circulando sobre usuarios que habrían pasado la noche al interior de un vehículo B131 nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

1.Un grupo de aproximadamente 20 personas hicieron presencia en la estación Calle 76 a las 11:06 p.m. por las puertas de servicio al estar cerrado el acceso regulado por torniquetes, por cierre de operación del sistema que estuvo hasta 10:00 p.m. horario de los días Domingos y Festivos.

2. Las personas hicieron ocupación del carril exclusivo y la policía detuvo el bus B131 que se encontraba en tránsito (fuera de servicio) hacia el patio donde pernoctan.

3. En el momento la situación fue atendida y se les ofreció la alternativa de movilizarlos hacia el final del recorrido de vehículo.

4. Ante la negativa aproximadamente 10 de estas personas permanecieron al interior del bus.

5. La flota dio inicio a la operación sin interrupción por esta novedad.

